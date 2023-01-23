『新品 BURBERRY バーバリー メッセンジャーバッグ ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 10時 51分に出品され04月05日 10時 51分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BURBERRYメンズ 斜め掛けバッグ

新品未使用

サイズ：22cm*15cm

ショルダーベルトの長さは115cmで、調節可能です



NO1: 緊急の注文は受けません 。ありがとう

素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ



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◎細かいことが気になる人は購入しないでください◎

◎トラブル防止のために、必ずすべての説明を読んで、内容が理解できない場合は購入を控えてください。

※素人検品なので、細かい汚れや休日がある場合がありますので、気になる人は購入を控えてください。

★新品未使用の並行輸入品となります。



★トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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