『VETEMENTS ニット セーター ブルー ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 10時 40分に出品され03月03日 10時 40分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VETEMENTSのニットです。

私には合わなかったので出品します。



タグは外していませんが、試着はしました。

Sサイズ

肩幅64cm 身幅62cm着丈70cm袖丈48cm





カラー···ホワイト



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ヴェトモン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ VETEMENTS

ニット

セーター

ブルー ホワイト