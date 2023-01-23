『Stussy Distressed Leather Work Pant 32【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 07時 45分に出品され03月18日 07時 45分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23aw ステューシー ディストレスド レザー ワーク パンツ "ブラウン"



■サイズ

w32



■色

ブラウン



■状態

2-3回着用のみの良品です。



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メルカリ内にて販売されていません、探してた方はぜひお早めに



その他、ご不明等あれば気軽にコメントください。



シルエット···ワイド

STUSSY supreme BALENCIAGA jadedlondon

Acne Studios バギー レザーパンツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ Stussy

Distressed

Leather

Work

Pant

32