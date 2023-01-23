『TATRAS 黒 ボディバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 24分に出品され03月22日 19時 24分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感はありますが、破れ等ございません。



正規店で購入したため、シリアル番号がございます。



【ブランドの特徴】

TATRASは高品質な素材と洗練されたデザインで知られるブランドです。このボディバッグは、シンプルでありながらスタイリッシュな外観を持ち、どんなコーディネートにも合わせやすいです。



【機能性】

ジッパー付きポケットが複数あり、収納力が高く、貴重品を安全に持ち運ぶことができます。調整可能なストラップにより、体にフィットさせることができ、快適な着用感を提供します。



【素材の特性】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性に優れています。日常使いはもちろん、アウトドアや旅行にも最適です。



- ブランド: TATRAS

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- 内部ロゴ: TATRAS

- デザイン: ジッパー付きポケット

- ストラップ: 調整可能



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TATRAS

黒

ボディバッグ