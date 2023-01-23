『マルボンゴルフ ウェア メンズ Tシャツ 半袖 モックネックTシャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 40分に出品され03月17日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マルボンゴルフ ウェア メンズ Tシャツ 半袖 モックネックTシャツ



新品未使用です。

カラー： ホワイト



サイズM着丈：67cm バスト：106cm 肩幅:47cm 袖丈：24cm

サイズL着丈：69cm バスト：111cm 肩幅:49cm 袖丈：25cm

サイズXL着丈：71cm バスト：116cm 肩幅:50cm 袖丈：26cm

サイズXXL着丈：73cm バスト：121cm 肩幅:52cm 袖丈：27cm



※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。

ご購入後取引メッセージにてサイズをお知らせください。

種別...トップス



デザイン...半袖ポロシャツ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L