『THAMES MMXX カーディガン L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 15時 20分に出品され04月01日 15時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Thames mmxx cardigan Lサイズです。

このシーズン活躍間違いなしのアイテム。

過去に着ていた時期もあり、ニット素材なので毛玉がある部分もありますが、まだまだ活躍出来るアイテムなのと、中々探すのが難しいアイテムとなっております。わからないことがありましたらコメントお願い致します。







【ブランドの魅力】

THAMESは、ストリートファッションにおいて独自の地位を築いているブランドです。洗練されたデザインと高品質な素材が特徴で、カジュアルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【デザインと機能性】

このカーディガンは、ネイビーの色合いに刺繍が施されており、シンプルながらも存在感があります。前面にはポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【着こなしの幅】

カジュアルなコーディネートにはもちろん、少しフォーマルなシーンにも合わせやすいデザインです。季節を問わず活躍するアイテムとして、ワードローブに加える価値があります。



- ブランド: THAMES

- 色: ネイビー

- デザイン: 刺繍入り

- スタイル: カーディガン

- ポケット: あり

- ラベル: THAMES



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THAMES

MMXX

カーディガン

L