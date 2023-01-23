『YSL YVES SAINT LAURENT イブサンローラン【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 20時 40分に出品され05月02日 20時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Yves Saint Laurent イブサンローラン イヴサンローラン YSL ナイロンジャケット スイングトップ スウィングトップ



よく出回っている薄手のものではなく、少し分厚さがあるので、かなり希少かと思われます。



古着特有の細かなシワなどがございます。

目立つようなダメージなどはございません。



フォローにて5%値引きさせて頂きます！



気になる点などございましたら、コメントよろしくお願いします。



〈採寸〉

着丈:67cm

肩幅:54cm

裄丈:56cm

身幅61cm

＊素人採寸のため、誤差が生じてしまう場合がございます。ご了承ください。



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デザイン 個性的 色落ち パッチワーク

加工 ダメージ かすれ ワッフル ロゴ

編み込み 十字架 ドクロ クロス パール

ブリーチ ミリタリー クラッシュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ YSL

YVES

SAINT

LAURENT

イブサンローラン