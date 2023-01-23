『GLAVIL ZIPスカパン 迷彩柄パンク ロック セクシー 個性的 原宿ギャル【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 09時 02分に出品され03月11日 09時 02分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GLAVILby.tutuhaの

ZIPスカパンの迷彩柄です。



スカパンになっていて

ウエストもゴムなので

とても履きやすいです！



今ではもう手に入らないので

とてもレアだと思います！



自宅保管していたものなので

ご理解ある方のご購入お願い致します！

















柄···総柄



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グラビル

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ GLAVIL

ZIPスカパン 迷彩柄パンク ロック セクシー 個性的 原宿ギャル