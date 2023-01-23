『コーチ スモール タウンバケット 2way ショルダーバッグ レザー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 04時 26分に出品され04月18日 04時 26分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



アウトレットで購入後、2回程使用しましたが、

目立った傷や汚れはなく、とてもキレイです。



COACH/コーチ スモール タウン バケット バケツ型

2way ショルダーバッグ

トートバッグ ハンドバッグ

斜め掛け 斜めがけ 肩掛け 肩がけ

手持ち 手提げ ワンショルダー

ゴールド金具 ロゴ金具 馬車 レザー 本革

ベージュ

レディース カバン かばん 鞄

お出かけ お買い物 デート

旅行 トラベル サブバッグ



COACHの大人気バケットバッグです



【カラー】

ベージュ



【サイズ】

縦幅、約22cm

横幅、約18cm(上部)

横幅、約21cm(下部)

マチ、約10cm



素人採寸の為僅かな誤差をお許しください



【素材】

レザー(本革)



【付属品】

保存袋







中古品の素人保管にご理解いただける方に

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ

スモール

タウンバケット

2way

ショルダーバッグ

レザー