『時計バンド レザーベルト ブルー 18㎜ 20㎜ 24㎜等 MARGOT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 07時 04分に出品され03月06日 07時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンドメイドの時計バンドです。レザーは上質なイタリアンレザーMARGOTを使用。しなやかでコシのあるショルダー革のため時計バンドに最適な皮革です。円を描くようにスクラッチ加工が施され濃淡がありヴィンテージ感が強くとても魅力的です。エイジングも強く使い込むほどに味が出てきます。

カラーはブラウン、ダークブラウン、グリーン、ブルー、グレーからお選び頂けます。

写真はラグ幅18㎜ですが、その他12㎜、15㎜、16㎜、19㎜、20㎜、21㎜、22㎜、24㎜、25㎜、26㎜にも対応。



【販売価格について】

ラグ幅 15、16、18、19㎜ ・・・ 2600円

20、21、22㎜ ・・・・・ 2800円

12、24、25、26㎜・・・ 3000円

となります。ラグ幅によって値段が異なりますので購入前にコメントをお願い致します。

※R6.9.28価格改定



【参考】

材料・・・MARGOT

革の厚み・・・約2.0〜2.4㎜

長さ・・・

メンズサイズは12時間側が約7㎝(尾錠含めず)、6時側が約12.5㎝。ケース径3.5～4.0㎝程度の時計に装着した場合、腕周りは14～18㎝程度に対応。

レディースサイズは12時間側が約6.5㎝、6時側が約11.5㎝。ケース径3.0～3.5㎝程度の時計に装着した場合、腕周りは12.5～16.5㎝程度に対応。



【注意】

磨き仕上げをしていますが表面はスクラッチ加工のため水分が染みやすくシミが残る場合がございますがエイジングとしてお楽しみください。



【注文方法】

以下３点についてご指定ください。

①ラグ幅

②カラー

③メンズ用、レディース用 のどちらか





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