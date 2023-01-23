『USA限定 新品 ノースフェイス フルジップパーカー M ブラック 日本未発売【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 15分に出品され03月23日 00時 15分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊値下げ交渉のコメントはご遠慮下さい。



ザ・ノースフェイス フルジップ パーカー

THE NORTH FACE MENS BRND PROUD FZ HDY /ka7

カラー：TNF BLACK (ブラック)

サイズ表示：USサイズ M (日本サイズ L相当)

実寸：肩幅約49.5cm・身幅約60cm・着丈約68.5cm・袖丈約67.5cm

素材：BODY 73％COTTON 27％POLYESTER

生産国：GUATEMALA

状態：新品未使用



裏はフリース素材で軽量で暖かくて着心地がよく、アウトドアにもタウンユースにも活躍が広がります。

両サイドにポケットが付属しています。

CIRCULARDESIGNを採用し、環境に負荷をかけないことに加え、資源を循環利用して廃棄物を出さないよう設計されています。

希少な日本未発売のUSモデルです。

アメリカのTHE NORTH FACE正規店購入の正規品です。

海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。

神経質な方はご遠慮下さいませ。

＊ 値下げは不可となります。



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#アウトドア

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サイズ...M

カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...ジップアップ

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ USA限定

新品

ノースフェイス

フルジップパーカー

M

ブラック

日本未発売