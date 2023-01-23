『ルイヴィトン モノグラム カバピアノ トートバッグ 正規品 鑑定する…【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 06時 10分に出品され03月10日 06時 10分に終了予定です。即決価格は10,213円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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しました!



❤️✨【商品名】✨❤️

❤️✨【ルイヴィトン モノグラム カバピアノ トートバッグ】になります✨❤️



✅シリアル : VI1020



✅サイズ : 縦23cm 横37cm マチ11cm



❤️✨【商品説明】✨❤️

❤️✨使い勝手はもちろんのこと、身につけているだけでステータスが上がる最高のラグジュアリーブランドです✨❤️

❤️✨価値も落ちないので、もし他の物が欲しくなったとしてもこちらの商品をお売り頂ければ殆ど損なく、もしくはそれ以上のお値段になって帰ってくる場合もあるので安全資産にもなるかと思います✨❤️

✅全体的に使用感は御座いますが、ご使用される際での不具合はございませんので、これからも末永くお使い頂ける商品になります✨❤️



❤️✨【付属品等について】✨❤️



✅付属品は御座いません。画像内の箱や保存袋は付属致しませんのでご理解の程宜しくお願い致します。



✅プロの市場から買い付けた後にプロの鑑定士2人で二重チェックの厳しい真贋を通していますので全ての商品が確実の正規品なのでご安心してお買い物頂けます✨✨

✅なるべく質の良い商品を提供したい為状態の良いブランド品を選別しております✨✨



✅無言購入も全く問題御座いませんで、宜しくお願い致します(*▽*)✨



★メルカリで34000円で

購入しました!

お気に入りなので、

取っ手を、ビトンと

同じ生地で両方交換

しました。（16000円）

で、同じ様なビトンを

購入しましたので

出品します。



◎贅沢に、お弁当入れに

如何ですか!



宜しくお願い致します! 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

モノグラム

カバピアノ

トートバッグ

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