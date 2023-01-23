『CRACKERクラッカー デニムシャツ ウエスUESサイズM古着加工 未使用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 04分に出品され03月15日 07時 04分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 元ウエスのデザイナーが立ち上げたブランドCRACKERクラッカーのデニムシャツです。クラッカー特有の古着加工がされていますのでそれにご理解頂ける方ご検討下さい。



サイズ 2 Mサイズ 新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ウエス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CRACKERクラッカー

デニムシャツ

ウエスUESサイズM古着加工

未使用