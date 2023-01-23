『1219 メキシコ製00sリーバイス70507デニムジャケットアメリカUSA古着【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 10時 57分に出品され04月08日 10時 57分に終了予定です。即決価格は7,628円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品名



古着男子や古着女子、ストリートにも大人気

メキシコ製 00sリーバイス Levis 70507デニムジャケットトラッカージャケットジージャンビンテージヴィンテージビッグシルエットゆるだぼアメリカUSA古着です！





●ポイント



アメリカを代表するジーンズ三大ブランドから

リーバイスLevis 70507 のデニムジャケットです。



2000年6月製造のニューヴィンテージアイテム。

USA製同様に人気のメキシコ製。

70505にハンドウォーマーポケットを付け着丈を長くし現代的にアップデートされた希少なモデル。



経年によるエイジングがヴィンテージならではの奥行きがあり魅力的。

ヴィンテージが流行の今、これから数が少なく価格も高騰してくるであろうニューヴィンテージのリーバイス、ワードローブに一着は持っておきたいアイテムです。



サラリと羽織るだけで簡単に雰囲気の出る、

古着MIXコーデやストリートコーデにも相性抜群のアイテム。



男性、女性問わず、ユニセックスにお使い頂けるアイテムです。



当ショップの古着は全て一点限りです。古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会を逃さないようにしてください。



●size



表記サイズ:L

肩幅:56cm

身幅:65cm

着丈:68cm

袖丈:64cm





●カラー



ブルー青紺





●コンディション



フロント・バック・内側それぞれ下部に汚れ、左袖に汚れがございます。

その他デニムならではのアタリはございますが目立つ汚れやダメージはなく古着がお好きな方にとってお好みの風合いとなっております。





●商品番号

1219





90s 古着 ノースフェイス ナイキ アディダス チャンピオン カーハート NFL MLB NBA NHL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1219

メキシコ製00sリーバイス70507デニムジャケットアメリカUSA古着