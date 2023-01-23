『XY サーナイトex UR【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 07分に出品され03月20日 22時 07分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サーナイトEX UR XY11 冷酷の反逆者 059/054



シリーズ: XY／XYBREAK

セット: XY11 冷酷の反逆者

カード名: サーナイトEX

型番: XY11

レアリティ: UR 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ポケモンカードゲーム 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポケモンカードゲーム