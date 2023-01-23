『美品 MCM ヴィセトス 巾着 ショルダーバッグ PVCレザー ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 04時 03分に出品され05月11日 04時 03分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MCM

ショルダーバッグ

斜めがけ クロスボディ

バケツ バケット

シグネチャー 総柄 ロゴ柄

レディース パドロック

A4収納



サイズ(cm)：

タテ 32

ヨコ 上部36 底部24

マチ 17

ショルダー最長110



付属品 南京錠



コンディション

表面シリアルプレート周囲に黄ばみがございます。

他目立った傷汚れはなく、比較的綺麗なお品になります。



画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。



備考

あくまで中古品のため細かな傷や汚れ、ほつれ等がある場合がございますのでご了承くださいませ。



取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。



埼玉県公安委員会

古物商許可証取得済み



古物営業法に基づき出品しております。

こちらは日本流通自主官吏協会加盟店（AACD）エコリングオークションで購入した商品です。



1029-94



カラー···ホワイト



素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムシーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

MCM

ヴィセトス

巾着

ショルダーバッグ

PVCレザー

ホワイト