『JeanPaul GAULTIER ／ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 04時 03分に出品され05月02日 04時 03分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長期自宅保管品

目立った傷や汚れなし



※多少のお値引き可能です！コメント欄までどうぞ。



＜size＞

縦：約19cm

横：約21cm

マチ：約7cm



※①素人目での検品です。抜かり等あるかもしれませんが、ご理解の程宜しくお願いいたします。

※②ご購入後、商品に関してのクレームはご遠慮ください。画像等、良くご覧になりご検討ください。質問等、何かございましたらコメント欄までどうぞ。





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#ゴルチェハンドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャンポールゴルチエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JeanPaul

GAULTIER

／ショルダーバッグ