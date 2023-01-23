『COACH コーチ ハンドバッグ ショルダーバッグ CH344 ティーローズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 22時 35分に出品され03月22日 22時 35分に終了予定です。即決価格は16,650円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラーベージュ

購入場所…ハワイ正規店

型番…

サイズ…CH344

幅 26cm

縦 17cm

マチ 9cm



新品未使用ですが、

自宅保管をしていたので

神経質な方はご遠慮ください。



他にもブランドを中心にバッグや財布など

沢山出品しています！ 是非見て行ってください^_^



2way

フラワー

シグネチャー

花

アップリケ

ダーシー

キャンパス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

コーチ ハンドバッグ ショルダーバッグ CH344

ティーローズ