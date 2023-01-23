『HUMAN MADE GRAPHIC T-SHIRTS #04 レア 新品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 08時 07分に出品され04月14日 08時 07分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入前、プロフィールをご覧ください。

グッズ整理のために、お譲り致します。

商品の状態は新品未使用、

HUMANMADEオンラインショップで購入した正規品です。



素人の自宅保管の為、

完璧を求める、神経質な方のご購入は御遠慮ください。

現行でこのデザインのものはなかなか出なくなったと思うので貴重な1枚だと思います。

購入時の袋に入れて梱包いたします。

以上宜しくお願い致します。



HUMAN MADE定番の丸胴ボディーを使用したTシャツ。スラブ生地ならではの柔らかく独特な風合いと、表にヒューマンメイドのコンセプト、「未来は過去にある」をプリントしてます。



ブランド：HUMAN MADE

購入時期：2022年9月

商品：GRAPHIC T-SHIRTS #04

カラー：ホワイト

サイズ：L

柄：グラフィック

産地：日本

材質：100％綿 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HUMAN

MADE



GRAPHIC

T-SHIRTS

#04

レア 新品