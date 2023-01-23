『Kanta Endドルマンショートコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 22時 51分に出品され03月10日 22時 51分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kanta Endo

というブランドのコートです。





ウール100%

ポンチョのような形をしたコートです。

着てみるとかなり良い独特のシルエットです。



袖は若干トーンの異なるネイビーでちょっとしたアクセントがあります。

上品ですがちょっと変わった冬物です。

女性の方にもおすすめです。



着丈・・・約83cm

肩幅、袖丈ともにラグランの為測定不可。

首元から袖先までは約77cmほど





カラー···ネイビー



1LDK

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daiwa pier39

daiwa 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Kanta

Endドルマンショートコート