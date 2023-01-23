『Ultimate ears UE RR To-Go【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 15分に出品され03月26日 10時 15分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 UE Reference Remastered To-Go 日本正規品

eイヤホンにて１ヶ月ほど前に新品購入。



ほとんど使用機会がなく、目立った傷や汚れはありませんが、中古品とご理解の上ご購入いただければ幸いです。



付属品完備

動作確認済



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし