『Taylormadeステルスプラスドライバー【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 21時 55分に出品され03月14日 21時 55分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は数ある商品の中ご覧いただきありがとうございます。

この度の商品は名器Taylormadeステルスプラスになります飛距離が10ヤード程伸びました、使用期間は9ラウンド程です

ヘッドカバーは新品を購入しました。

フレックス S

ロフト 10.5度



以上、よろしくお願いします。



硬さ···S(M-43/S-1)



ロフト角···10.5



利き腕···右



シリーズ_1···STEALTH PLUS（ステルスプラス） 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テーラーメイド