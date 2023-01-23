『Wacom One 液晶ペンタブレット 13.3型 ※5点セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月16日 15時 18分に出品され05月16日 15時 18分に終了予定です。即決価格は17,472円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ①Wacom One 液晶ペンタブレット 13.3型

DTC133W0D

※ダウンロードソフトウエア付モデル



②サンワダイレクト Wacom One用反射帽子フィルム



③エレコム タブレットスタンド



④グリップスタジオペイントプロ公式ガイドブック



⑤ドローイングソウル



①〜⑤5点セット。全て新品未使用、未開封です。

液タブを始めようと思い一式買いましたが手をつけずのままですのでまとめてお譲りします。

全て新品未使用、未開封ですが保管時の箱の汚れや傷などは多少あります。完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。

新品未使用ですので開封後の返品は不可です。

一つでも開封したら返品は受け付けません。



ワコム

ワン

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液晶

ペン

タブレット

液タブ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ワコム