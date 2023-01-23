『新品未使用 24SS エヌハリウッド リバーシブルブルゾン 38 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 03時 12分に出品され03月11日 03時 12分に終了予定です。即決価格は27,700円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます^_^



24SS

N.HOOLYWOOD

REVERSIBLE BLOUSON

リバーシブルブルゾン



9241-BL02-004 pieces

定価 74,800円



・90’s にカナダ軍が採用したパラレスキュー部隊のフライトジャケットからデザインを着想したリバーシブルブルゾン。



・両袖のマチ付きファスナーポケット、背中や袖に装備された浮揚スポンジを入れるための多数のポケットや、複雑なステッチワークを踏襲。片面に別生地を合わせて幾重にもステッチを施した襟は、遮風性を高めるためのディテール。エルボーパッチ部分と両胸にサイドからアクセス可能なポケット付き。袖口と裾には程よくテンションがかかったゴムを内蔵。左袖に着脱可能なミルスペックを配置。



・ドロップショルダー、ボックスシルエット。



・適度なハリと耐久性・防風性・UV カット機能をも兼ね備えた、軽量のナイロンタスラン

タフタ。撥水性がありながら、コットンライクの肌触りが特徴。



サイズ 38

身幅70 着丈68 肩幅58 袖丈57



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



カラー ブラック



・状態

新品未使用、タグ付きになります。

状態は画像をご覧くださいませ。



コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。



エヌハリウッド リバーシブル ブルゾン ナイロンジャケット アウター



他にも素敵なお洋服や靴を多数出品しておりますので、是非ご覧になってください＊＊



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NW01-0068 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

24SS

エヌハリウッド

リバーシブルブルゾン

38

ブラック