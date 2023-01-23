『コムデギャルソン オムドゥ クレイジーパターンパッチワークブラウストップスシャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 19時 30分に出品され03月21日 19時 30分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️年代…AD2018 COMME des GARÇONS DEUXの自由と解放の

理念。セットアップを中心とする総合ブランドの素敵な製品です。

クレイジーパターンパッチワークトップスシャツの超美品です。



◼️素材…Cottonコットン100%



◼️カラーデザイン···異色チェック&異色ストライプ 美品です。



◼️サイズ…肩幅46／身幅53／袖丈60／着丈73 素人測りです。

＊測定における若干の誤差はご了承ください。



◼️プロフィールもご覧下さい。



◼️状態…全体的に綺麗な状態ですが

あくまでも経年USED中古商品なので古着ヴィンテージ等にご理解ある方のみご購入願います。神経質な方はご購入ご遠慮下さい。

目立った傷や汚れ虫喰い擦れなどありません。美しい超良品美品です。

現状渡しです。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンオムドゥ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ コムデギャルソン

オムドゥ

クレイジーパターンパッチワークブラウストップスシャツ