『ブラウンズビーチ テーラードジャケット BBJ6-003【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 31分に出品され04月06日 07時 31分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FULLCOUNT ブラウンズビーチ テーラードジャケット BBJ6-003 BROWNS BEACH TAILORED JACKET (オックスフォードグレー)

表記サイズ36

5年程前に購入致しました。

1回程度着用のち自宅保管です。

2024年2月一般店にてクリーニング



ダメージ等見られません





58,300円（税込）



サイズ （おおよそ）

肩40cm

袖58.5cm

身幅48cm

着丈64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フルカウント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ブラウンズビーチ

テーラードジャケット BBJ6-003