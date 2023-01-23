『ウエスコ ブーツ 8 1/2E ⚠️サイズ注意【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 01時 56分に出品され05月11日 01時 56分に終了予定です。即決価格は47,476円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|ウエスコ
コンバース converse チャックテイラー ct70 2セット
¥ 8346
coach コインローファー
¥ 12350
kny22644#149 NIKE AIR JORDAN 1 Retro
¥ 18870
KTKT様専用
¥ 7800
ニューバランス CM996XJ2 グレー サイズUS9
¥ 11000
DAIRIKU × Converse All Star US Hi Black
¥ 11250
CROCS MEGA CRUSH CLOG 27cm 厚底サンダル 黒
¥ 10764
Blundstone ブラウン サイドゴアブーツUK8.5(27.5cm)
¥ 11700
RED WING SHOES ワークブーツ USA 10.5D8131
¥ 13650
UNDERCOVER × Nike Air Force 1 Low Black
¥ 10140
エアフォース2 90s 00
¥ 12870
Berwick ローファー 5260 UK5 24.5
¥ 13000
【現新品定価11万円相当】クロケット&ジョーンズ CONNAUGHT 9.5E
¥ 10550
GUCCI FLASHTREK ローカット トレッキング シューズ
¥ 13000
Nike Air Max 97 ホワイト
¥ 7722
Schott × Converse One Star Z 27.0 cm
¥ 16575
BIRKENSTOCK Boston サボサンダル 41 トープ
¥ 13000
Stephane Kelian キルトローファー ブラウンスエード US7 革靴
¥ 8580
落札価格47476円
224 入札履歴
終了
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