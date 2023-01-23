『ウエスコ ブーツ 8 1/2E ⚠️サイズ注意【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 01時 56分に出品され05月11日 01時 56分に終了予定です。即決価格は47,476円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中敷を測ったところ27.5センチでしたので

サイズ表記をそのようにしました。



主人は馬革と言っていましたが・・・



詳しいことはわかりませんので、できればウエスコ上級者の方にお譲りできたらと思います。

返品不可でよろしくお願いします







カラー···ブラック



素材···本革

#清水買い

③ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ウエスコ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ウエスコ ブーツ 8

1/2E



⚠️サイズ注意