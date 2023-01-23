『クロエ オードパルファム インテンス 75ml 箱、リボンあり【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 23分に出品され03月22日 15時 23分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クロエ オードパルファム インテンス 75ml



残量:9割

※ほとんど使ってません。



箱、リボン、同梱されていた注意書き、クロエのロゴ入りのグラシン紙（？）、ありです。



商品状態は画像をご覧になって購入者様ご自身で判断、ご納得の上ご購入お願い致します。

ノークレームノーリターンでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クロエ