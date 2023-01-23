『日本サイズM エンジニアドガーメンツ llジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 15分に出品され03月11日 17時 15分に終了予定です。即決価格は14,625円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 engineered garments／エンジニアドガーメンツのllジャケット

着る機会がなかなかないため出品します。

2023AW発表のものになります。



即購入OKです



日本サイズでMサイズを普段から着用してる人にちょうどういサイズ感となっています



希望価格ありましたらご提示ください



素材...ナイロン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードなし



サイズ表記：S



肩幅...51cm

身幅...62cm

袖丈...62cm

着丈...60cm



#engineeredgarments #エンジニアドガーメンツ #ma1 #フライトジャケット



カラー...カーキ/オリーブ



人気モデル...MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 日本サイズM

エンジニアドガーメンツ llジャケット