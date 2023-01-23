『未使用品 FREITAG F52 MIAMIVICE【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 08時 14分に出品され04月09日 08時 14分に終了予定です。即決価格は12,674円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用新品 FREITAG F52 MIAMIVICE



転写フォトタープ

フォトタープですが弱くも無く丁度良い厚み

の幌だと思います

サイズは最後の写真を参照下さい



ペット無し喫煙無しの自宅保管品

フライターグの特性を理解されている方のみ

御購入下さい

宜しくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フライターグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用品 FREITAG

F52

MIAMIVICE