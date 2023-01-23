『Toshiさん専用 阪神タイガース 岡田 80 ユニフォーム Oサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 35分に出品され03月03日 12時 35分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 阪神タイガース 岡田彰布監督 ユニフォームＯサイズ



新品未開封品



半分に折りたたみゆうパケットポストで送付予定です。

サイズOです。



不用なため出します。

値下げ不可でお願いします。









ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>応援グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミズノ