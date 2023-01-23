『美品/ガンチーニ サルヴァトーレフェラガモ ハンドバッグ レザー ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 10分に出品され03月29日 12時 10分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯アイテム…Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレ フェラガモ フォーマル

バッグ 肩掛け ガンチーニ ハンドバッグ

ビジネス マリッサ 高級 シボ革 パーティー

シルバー金具 ロゴ核印



◯サイズ…

タテ25cm

ヨコ42cm

マチ10cm

ハンドル18cm

平置き実寸。

多少誤差が生じる可能性があります。



◯状態…目立つ汚れや擦れなく、

まだまだ長くご使用可能な状態です。

詳細は写真にてご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



◯色…黒、ブラック



◯素材…レザー、オールレザー、革



◯付属品…なし



◯購入場所…ブランド正規店、

又はAACD日本流通自主管理協会、

ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など

※万が一偽物の場合は全額返金致します。



◯配送…簡易包装にて1〜3日程度で

発送いたします。

都合により遅延する場合がございますので

ご了承下さい。



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自宅保管品のため、完璧品をお求めの神経質な方の入札はご遠慮下さい。

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◯主に中古品をメインの出品になる為、状態相違等が生じる場合がある事ご理解くださいませ。

◯良く検討頂いた上で入札して頂き、入札後のキャンセルはご遠慮下さい。

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◯なるべく忠実に写真を写していますが、撮影環境や画面の色彩などによる若干の色味の違いはご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品/ガンチーニ

サルヴァトーレフェラガモ

ハンドバッグ

レザー

ブラック