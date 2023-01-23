『【極美品】LOEWE ロエベ 革手袋 レザーグローブ 茶色 ロゴ メタルロゴ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 21分に出品され03月11日 00時 21分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#アパレルショップ☆cocoa

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【商品説明】



○ブランド



LOEWE

ロエベ



MADE IN SPAIN

スペイン製



○アイテム



【極美品】

手袋

グローブ

レザーグローブ

レザー 本革

ロエベロゴ「アナグラム」

ロゴ刻印

金メタルロゴ

ブラウン

ブラウン×ゴールド

スペイン製

ロゴタグ





アナグラムのロゴ刻印、ブラック×ゴールドのカラーリングが大人可愛い演出しています♡



レザーも柔らかく、手触りの良い使いすい一品です♡



○実寸サイズ（平置き）㎝



高さ 約21cm

開口部 約9.0cm

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



○カラー



ブラウン ゴールド

茶色 金色



○状態



全体的に綺麗な商品になります。

これからもたくさんお使い頂けます。



＊トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認ください！



＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。また、お使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。



素材...本革

手袋形...5本指

カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【極美品】LOEWE

ロエベ

革手袋

レザーグローブ

茶色

ロゴ

メタルロゴ