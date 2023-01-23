『ピンク珊瑚10ミリ丸玉 18kピアス 保証書【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 39分に出品され03月29日 19時 39分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
緑度母天珠 瑪瑙 ブレスレット 至純天珠
¥ 7644
⭐️nori様専用！2点セット
¥ 12000
【希少レア1996年製】CHANEL ヴィンテージ シャネル パールピアス
¥ 19320
K18/ダイヤ•パール ネックレス
¥ 9750
アンティークペンダント K14 ダイヤモンド パール H＆S イギリス
¥ 34500
ルイヴィトン ルルグラム 新品未使用
¥ 25350
Satoko Oishi / strap
¥ 8580
ルビーピアス ラウンド pt900
¥ 11700
専用JG204★高級 ルビー サファイア ダイヤ K18WG ヘッド 鑑付
¥ 34100
10/25 15cm k18 18金 喜平チェーンブレスレット
¥ 7550
たゆたゆ様専用★maison lulu pinot bijou choker l
¥ 9425
k18ダイヤモンドリング
¥ 89700
Kong qi ネックレス 黒
¥ 7020
hand4様専用 エルメス HERMES スカーフリング ミニ・クール
¥ 8190
ヴィヴィアン MIRANDA シングル フープピアス ヴィヴィアンウエストウッド
¥ 10920
エルメス セレストPM リザード レザー リング 12号 ゴールド 1585
¥ 34012
K18金アクアマリンダイヤ♡オーダーリング14号
¥ 49980
クリスチャンディオール チョーカー ブラック 黒 シルバー ラインストーン
¥ 13300
落札価格7644円
832 入札履歴
終了
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