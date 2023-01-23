『ピンク珊瑚10ミリ丸玉 18kピアス 保証書【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 39分に出品され03月29日 19時 39分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年に20000円弱で購入いたしました

品質保証書付き



10ミリの大玉・丸玉ピアスです



同じ位の大きさでフックタイプのピアスを購入したため

こちらのスタッドタイプのピアスを出品することにいたしました



天然石のため 色むらや白濁等ございます事

ご理解頂けますよう

どうぞよろしくお願い申し上げます





写真の箱にお入れし梱包いたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ピンク珊瑚10ミリ丸玉 18kピアス 保証書