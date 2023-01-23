『【本日のみ限定値下げ】supreme bag シュプリーム バッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 11時 18分に出品され04月04日 11時 18分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10月18日限定値下げ中です。

10月19日以降は10900円に変更致します。



supremeのボディバッグです。



使用頻度も少なく丁寧に使用していた為、状態は良好です。



カラーはブラックで何にでも合わせやすくボックスロゴが目立つデザインでとても使いやすいと思います。



あくまでも中古ですので神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【本日のみ限定値下げ】supreme

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シュプリーム バッグ