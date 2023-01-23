『三浦技研 キャッディバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 06分に出品され04月08日 09時 06分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···キャディバッグ



カラー···ネイビー



キャディバッグのタイプ···スタンドタイプ



三浦技研のスタンド式キャディバッグ です。



アイアンカバーはおまけでお付けいたします。



約1年間、月1ラウンドで使用していた

中古品になります。

写真を見てご理解頂ける方でのご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり