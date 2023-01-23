『5.11タクティカル ダッフルバッグ RUSH LBD 【BLACK】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 10時 37分に出品され03月12日 10時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカの大手ミリタリーメーカー「5.11タクティカル」のボストンバッグ「RUSH LBD」です。

重量のある装備類を運搬する為に、強度のある1050Dナイロンを使用した頑丈な作り。耐水性も高く、雨の降る中の持ち歩きにも適しています。また、PALSウェビングを設けておりポーチなどMOLLEシステム対応品の取り付けが可能。ショルダーストラップが設けられている為、手持ちと背負いどちらもOK。

メイン収納の開口部はU字型のジッパーを採用。口を大きく開くことができ、仕切りの無い収納スペースと相まって収納物の出し入れが容易となっています。また、蓋の裏側に大きさの異なるメッシュポケットを設けており、小物などを分けて保管可能。サイドの小型ポケットにはコインケースなどの使用頻度の高い物の収納にオススメです。

ベルクロメスをウェビングと共に縫い付けており、自由にパッチなどを貼り付けることができます。



詳細



RUSH LBD MIKE



外寸(高さ×横幅×奥行)約30×52×25cm

サイドポケット内寸(縦×横)約11×17cm

容量 40L

重量 約1125g

素材 1050Dナイロン

色 BLACK



画像7、8になります。

通勤で数回使用していましたが、新しくリュックを購入したため、手離すことにしました、まだまだ使用可能な丈夫な状態ですので、探していた方は是非この機会にご購入いかがでしょうか？



新品ではありませんのでご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファイブイレブンタクティカル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 5.11タクティカル

ダッフルバッグ

RUSH

LBD

【BLACK】