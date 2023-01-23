『激レア ポールマッカートニー ツアーTシャツ ヴィンテージ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 16時 16分に出品され04月30日 16時 16分に終了予定です。即決価格は29,440円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1993年に福岡ドームであった、ポールマッカートニーの『ニュー・ワールド・ツアー』福岡ドーム公演に行った際、会場で購入しました。



当時数回着用し、その後は畳んだ状態で衣装ケースに入れて長期間保管していました。



コピー商品ではなく当時のコンサート会場で買った物なので激レアだと思います。



写真7にあるようにうっすら小さい色落ちがあります。

その他目立った傷等はございませんが、あくまで中古品(ヴィンテージ)あることをご理解ください。



サイズ:L





#ポールマッカートニー#Paul McCartney#The BEATLES#ライブTシャツ#ツアーTシャツ#激レア#ヴィンテージ



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 激レア

ポールマッカートニー

ツアーTシャツ

ヴィンテージ