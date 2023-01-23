『『FRED PERRY』 ケーブルニット 伸縮性 ウール100% クリーム L【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 01時 19分に出品され05月05日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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FRED PERRY フレッドペリー



フレッドペリーのケーブルニットになります。

ウール100%で伸縮性もあり、着心地も良いですよ

人気のLサイズ になります。



メンズ トップス ニット セーター お洒落



ケーブル 編み込み カジュアル 上品 長袖



伸縮性 ウール100% 毛100% 大きいサイズ



人気サイズ クリーム オフホワイト



●採寸

【平置き寸法】



着丈 64

身幅 48

肩幅 48

袖丈 56



※若干の誤差はあるかもしれませんので

ご了承ください。



●色

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ



●注意事項

写真は実物、スマホでの撮影です。

素人の採寸なので、多少の誤差はご了承ください。

used商品なので神経質な方はご遠慮ください。

梱包については圧縮梱包の場合がございます。



メンズ、レディース、子供服（春夏秋冬）

など取り扱っております。



ぜひご覧下さい⭐️

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NO.4108 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 『FRED

PERRY』 ケーブルニット 伸縮性 ウール100%

クリーム L