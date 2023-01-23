『LANTERN HEATING HOODED COAT ブルゾン たつぼっち【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 00時 35分に出品され03月25日 00時 35分に終了予定です。即決価格は26,680円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LANTERN

HEATING HOODED COAT

定価：¥68,200

カラー 写真通り



【QUALITY】

表地 ポリエステル100%

中わた ポリエステル100%

裏地 ナイロン100%



【SIZE】



3(L) 着丈:104 胸まわり:138 裄丈:89.0



【商品の特徴】

MIL- SPECをブランドのアイデンティティーとするLANTERNの新型モッズコート。

米国陸軍(U.S. ARMY)で採用されていた「PARKA SHELL M-1951」をベースに現代のファッションに落とし込んだアイテム。

表地はご好評いただいている（撥水加工）を使用。

フード形状を立体的にし、ファスナーを一番上まで締めることにより、強い雨風を防ぐことが出来る構造。

袖のパターンに前振りをつけることで立体的に仕上げ、機動性と独特なシルエットを作り出しています。

胸ポケットには止水ファスナーを使用し、ミニマムでありながら収納力は抜群です。

内ポケットは、ミリタリーアウター LEVEL7のポケットをより多機能にアップグレード。

【バッグの代わりに着るという選択】というテーマを元に作られた、メッシュポケットや多機能ポケットで手ぶらで外出も可能な機能性も完備。表地にはハリ感のあるポリエステルミリタリーリップストップを使用。

絶妙な光沢感とタフに使えるしっかりした生地感が特徴。

アウターとして着用する為、やや大きめのシルエット。

ファッション性・機能性に優れたアウターとなります。



・表地に使用している撥水加工生地は、汚れがつきにくく水滴を弾きます。



・炭素由来繊維の熱伝導性に優れたグラフェンを使用した中綿・裏地を採用。

効率的な熱伝導により低温・低電力で最高のパフォーマンスを発揮。



このグラフェンを使用した中綿は、空気をはらむ分量が多く、かさ高性に優れ、軽量かつ保温性に優れた特徴を持つ。



・後ろ衿付け部分の衿吊りにはブラックリフレクターをレーザーカットしたLANTERNロゴプリントテープを使用。袖にはブラックリフレクターパイピングを流し込み、暗い場所で光が当たるとブラックリフレクターが反射し、居場所を相手に知らせる役割をはたします。



身幅···138cm

着丈···104cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アライドフェザーダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LANTERN

HEATING

HOODED

COAT

ブルゾン

たつぼっち