『hugyourskin Patch varsity jacket ハグユアスキン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 30分に出品され03月21日 19時 30分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅【hug your skin】 Patch varsity jacket charcoal

ハグユアスキン ジャケット





着丈60

胸囲110

袖丈74



試着して使用しないため出品させて頂きます。傷や汚れは全く無く、綺麗な状態です。







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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ hugyourskin

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ハグユアスキン