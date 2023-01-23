『daniele alessandrini ライダース レザー ジャケット 48【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 47分に出品され03月08日 18時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 daniele alessandrini

ブラックレザーのライダースジャケット

素材はシープスキンで軽い仕上がりです

ボディのパイソン調の部位は型押しレザーです



サイズ48

平置き実測サイズは

肩幅 約42センチ

身幅 約52センチ

袖丈 約66センチ

着丈 約65センチ

多少の計測誤差はご容赦ください



着用は多くなく目立つようキズや汚れは見受けられません。

袖、裾のリブ部位も毛羽立ち、毛玉などなくきれいです。



古着に不慣れな方や細かなことを気にされる方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダニエレアレッサンドリーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ daniele

alessandrini

ライダース

レザー

ジャケット

48