『【数量限定品/着用回数3回ほど】所作 ショルダーポーチ ペイズリーグリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 49分に出品され03月06日 02時 49分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色 : グリーン

最後の画像は着用イメージです。

調節穴がとても狭かったので、自身で拡張しました。

画像にてご確認下さい。

そこ以外は全体的に美品です。

サイズ : H 12 × W 22 × D 3.5 (cm)

ストラップ : 101〜125 cm / 3 cm × 10 holes (8段階の調節）



買ったは良いものの、全然使用していないので出品いたします。値下げはしません。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ショサ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【数量限定品/着用回数3回ほど】所作 ショルダーポーチ ペイズリーグリーン