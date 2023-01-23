『タグ付き新品！the row 90s bag chocolate チョコレート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 03時 30分に出品され04月12日 03時 30分に終了予定です。即決価格は87,890円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザロウの90sバッグです。

お色はチョコレートです。

2024年9月にデパートのザロウブティックにて購入しました。



定価 170000円

タグ付きの新品未使用品ですが、個人保管をご理解ください。



ご希望でしたら追加のお写真アップできますのでコメントください。

また、個人情報を消した購入時のレシートコピーもおつけできます。

お値下げ交渉はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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