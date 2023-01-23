『ロングコート シンプルデザイン 秋冬 お出かけ 普段着 女子会【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 17時 44分に出品され04月20日 17時 44分に終了予定です。即決価格は8,728円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2023新作を出品してます♪

是非出品ページをご覧下さい☆☆



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シンプルでシックなロングコート。秋から冬のお出かけや女子会にぴったりのアイテムで、普段使いにも

大活躍間違いなし。暖かさとスタイルを兼ね備えた、おしゃれな季節のマストバイです。



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カラー: ブラウン

(他に もあります♪)



サイズ : フリーサイズ

(他にSサイズ~XLサイズもあります♪)

※ご希望の方はコメントお願い致します。



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★注意事項★



※仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しておりますので、ご了承ください。



※検品していますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承してくださる方のみのご購入をお願い致します。



※ご入札前に商品写真と商品説明を十分にお読みください。



※メルカリ便等の匿名発送は受け付けてておりません。



※あきらかな不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては返品・交換をお受けしております。



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