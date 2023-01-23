『Vintage Yin-Yang smiley peace 希少 XL 激レア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 24分に出品され03月31日 19時 24分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s VINTAGE Tシャツになります。

ピース、スマイル、陰陽がデザインされた、アメリカらしい80s全開のデザインです。

コピーライトは90になります。

汚れや傷の無い美品です。

探しても中々出てこない球数の少ないレアデザインですのでお勧めです。



MADE IN USA



サイズはXLで

肩幅58cm

身幅61cm

着丈72cm

袖丈23.5cm

になります。



自宅保管品ですので、古着にご理解の無い方や神経質な方はご遠慮ください。

宜しくお願い致します。



#ヒッピー

#レゲエ

#ラブアンドピース

#reggae

#hiphop

#delasoul

#loveandpeace

【ユニークなデザイン】

このTシャツは、Yin-Yang、スマイリーフェイス、平和のシンボルを組み合わせたユニークなデザインが特徴です。



【快適な着心地】

ホワイトのコットン素材で作られており、軽やかで快適な着心地を提供します。



【ストリートファッションに最適】

"GREENWICH VILLAGE"のテキストが印象的で、ストリートファッションにぴったりなアイテムです。



- デザイン: Yin-Yang、スマイリーフェイス、平和のシンボルが描かれたグラフィック

- 色: ホワイト

- テキスト: GREENWICH VILLAGE

- 著作権マーク: © 90° ANGLE



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



肩幅···58cm

身幅···61cm

袖丈···23cm

着丈···72cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Vintage

Yin-Yang

smiley

peace

希少 XL

激レア