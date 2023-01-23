『Acne Studios ハイブリッドボンバージャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 29分に出品され03月29日 23時 29分に終了予定です。即決価格は29,480円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 22AWアクネのドッキングボンバージャケットです。

カラー…ブラック、カーキ

素材…コットン 100% ナイロン100%

サイズ…S/M

(cm)

肩幅 59.5

着丈 69

身幅 68

袖丈 53.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Acne

Studios

ハイブリッドボンバージャケット