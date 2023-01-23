『ロッキーマウンテン Rocky Mountainダウンベスト サイズ40 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 14時 09分に出品され03月14日 14時 09分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ロッキーマウンテン ダウンベスト

【カラー】ブラック

【size】40



以前こちらのサイトで2度着用の物を購入して、私は1度だけ着用しましたが、体型変化のためサイズアウトしてしまいましたので出品させて頂きます。



中古にご理解のある方のご購入をお願い致します。

素人出品のため、神経質な方のご購入はお控えください。



気になる事があれば気軽にコメントをお願い致します。よろしくお願い致します。



カラー···ブラック



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ロッキーマウンテンフェザーベッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ロッキーマウンテン Rocky

Mountainダウンベスト

サイズ40

黒