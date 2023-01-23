『【限定値下げ】KOBE AD NXT 360【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 34分に出品され03月27日 07時 34分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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人気モデル/シリーズ···コービー・ブライアント/Kobe



対象···大人用



コービーが引退後まも無くリリースした一足です。

無駄を省いたコービーらしい一足です。

ほつれや破れ等ありませんがノークレームノーリターンとさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ