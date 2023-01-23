『【限定値下げ】KOBE AD NXT 360【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 34分に出品され03月27日 07時 34分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|ナイキ
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¥ 10075
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落札価格10530円
693 入札履歴
終了
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