『関の刃物 出刃包丁 180mm 大同特殊鋼製モリブデン 魚 肉解体 片刃 右利き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 52分に出品され03月03日 16時 52分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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メーカー：関兼次

ブランド：アルミ和包丁

アイテム名：出刃包丁（片刃）右利き用

セット内容：1本

製造元：岐阜県関市



サイズ

全長：約330mm

刃部：約180mm

刃幅（刃元部）：約55mm

刃厚（峰刃元部）：約4.8mm

重量：約310g



材質

刃部：1K-6 大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼

柄部：アルミニウム＆耐熱ブレードABS樹脂



kt_alumi_8015 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用